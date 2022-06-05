В Башкирии пьяная женщина станцевала на капоте чужой машины
20:41, 05 июн 2022
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как женщина не с первой попытки залезает на капот машины и танцует.
Сегодня ранним утром в Уфе пьяная женщина станцевала на капоте чужой машины. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как женщина не с первой попытки залезает на капот машины и танцует.
Мужчина, с которым приехала уфимка, пытается ее остановить. В конечном итоге девушку сняли с капота. Сейчас личность нарушительницы установили, ее ждет разбирательство в полиции.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в аварии погиб 19-летний водитель без прав. За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых один человек погиб и семь получили травмы.
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