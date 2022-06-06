В Башкирии едва не утонули пьяный мужчина и подросток

11:16, 06 июн 2022

В Кумертау накануне спасатели вытащили из городского пруда двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.



Во время профилактического рейда спасатели заметили тонущего мужчину. 34-летний горожанин, будучи пьяным, решил «освежиться» и отплыл от берега. Сотрудники ведомства подплыли к нему на лодке, подняли на борт и доставили на берег.







Спустя некоторое время помощь потребовалась 11-летнему мальчику, который пытался переплыть пруд. Однако он не рассчитал свои силы и на середине водоема стал тонуть. Тогда спасатели подплыли к нему и вернули на берег. Известно, что подросток купался один, без присмотра взрослых.



Медицинская помощь мужчине и ребенку не понадобилась.

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Фото: kumertau.bezformata