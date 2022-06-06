Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии едва не утонули пьяный мужчина и подросток

В Башкирии едва не утонули пьяный мужчина и подросток

11:16, 06 июн 2022

В Кумертау накануне спасатели вытащили из городского пруда двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Во время профилактического рейда спасатели заметили тонущего мужчину. 34-летний горожанин, будучи пьяным, решил «освежиться» и отплыл от берега. Сотрудники ведомства подплыли к нему на лодке, подняли на борт и доставили на берег.

Спустя некоторое время помощь потребовалась 11-летнему мальчику, который пытался переплыть пруд. Однако он не рассчитал свои силы и на середине водоема стал тонуть. Тогда спасатели подплыли к нему и вернули на берег. Известно, что подросток купался один, без присмотра взрослых.

Медицинская помощь мужчине и ребенку не понадобилась.

Читайте также:

В Башкирии во время купания утонул 65-летний мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: kumertau.bezformata
Теги: Кумертау происшествия
Читайте также

В Уфе беременная женщина едва не утонула в озере
Происшествия в Башкирии
В Уфе беременная женщина едва не утонула в озере
За прошедшие сутки в Башкирии утонули 4 человека
Происшествия в Башкирии
За прошедшие сутки в Башкирии утонули 4 человека
В Белорецке, во время профилактического рейда, спасли утопающего мужчину
Происшествия в Башкирии
В Белорецке, во время профилактического рейда, спасли утопающего мужчину
В Мелеузе в озере утонул пьяный мужчина
Происшествия в Башкирии
В Мелеузе в озере утонул пьяный мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: