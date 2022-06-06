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В Башкортостане судебные приставы спасли людей от возможного пожара

В Башкортостане судебные приставы спасли людей от возможного пожара

11:22, 06 июн 2022

В здании Сибайского городского суда приставы спасли людей от возможного пожара. Как сообщает пресс-служба УФССП по РБ, в помещении загорелась электропроводка, в зале судебного заседания начал распространяться едкий запах дыма.

В этот момент на дежурстве находились лейтенант внутренней службы Евгений Афлятунов и прапорщик внутренней службы Ильназ Ахтямов. Мужчины сразу же начали эвакуировать сотрудников суда и посетителей. Затем приставы отключили общее электроснабжение, вызвали пожарную и аварийную службы.

Благодаря действиям сотрудников люди, которые находились в здании суда, не пострадали.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии спасли 3-летнего ребенка, который заперся в квартире.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УФССП по РБ
Теги: Сибай происшествия
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