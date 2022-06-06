В Башкортостане судебные приставы спасли людей от возможного пожара
11:22, 06 июн 2022
В здании Сибайского городского суда приставы спасли людей от возможного пожара. Как сообщает пресс-служба УФССП по РБ, в помещении загорелась электропроводка, в зале судебного заседания начал распространяться едкий запах дыма.
В этот момент на дежурстве находились лейтенант внутренней службы Евгений Афлятунов и прапорщик внутренней службы Ильназ Ахтямов. Мужчины сразу же начали эвакуировать сотрудников суда и посетителей. Затем приставы отключили общее электроснабжение, вызвали пожарную и аварийную службы.
Благодаря действиям сотрудников люди, которые находились в здании суда, не пострадали.