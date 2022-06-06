Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии подросток без прав и мотошлема опрокинулся на мопеде в кювет

В Башкирии подросток без прав и мотошлема опрокинулся на мопеде в кювет

11:32, 06 июн 2022

Вечером в Буздякском районе при подъезде к д. Хозяйства Заготскота 12-летний местный житель, управляя мопедом марки "Venta", совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии мальчик с травмами был доставлен в местную больницу, после чего был госпитализирован в Уфу. Известно, что несовершеннолетний управлял двухколёсным транспортом не имея прав, к тому же без мотошлема. Отец купил мальчику мопед для выпаса скота. Теперь ему грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это прав.


За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы. 

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии водитель Лады Гранта столкнулся с мотоциклистом.

Читайте также:

В Башкирии в аварии погиб 19-летний водитель без прав
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Буздякский район
Читайте также

Авария в Салаватском районе Башкирии: водитель "Lifan X60" опрокинулся в кювет, пострадали двое
Происшествия в Башкирии
Авария в Салаватском районе Башкирии: водитель "Lifan X60" опрокинулся в кювет, пострадали двое
В Баймакском районе Башкирии подросток на мопеде врезался во встречный автомобиль
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе Башкирии подросток на мопеде врезался во встречный автомобиль
Авария в Кушнаренковском районе: водитель "Лады Калина" вылетел в кювет, погибли два пассажира
Происшествия в Башкирии
Авария в Кушнаренковском районе: водитель "Лады Калина" вылетел в кювет, погибли два пассажира
ДТП в Башкирии: пожилой водитель "Лады Гранта" опрокинулся в кювет
Происшествия в Башкирии
ДТП в Башкирии: пожилой водитель "Лады Гранта" опрокинулся в кювет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: