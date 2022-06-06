В Башкирии подросток без прав и мотошлема опрокинулся на мопеде в кювет

11:32, 06 июн 2022

Вечером в Буздякском районе при подъезде к д. Хозяйства Заготскота 12-летний местный житель, управляя мопедом марки "Venta", совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате аварии мальчик с травмами был доставлен в местную больницу, после чего был госпитализирован в Уфу. Известно, что несовершеннолетний управлял двухколёсным транспортом не имея прав, к тому же без мотошлема. Отец купил мальчику мопед для выпаса скота. Теперь ему грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это прав.





За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых семь человек получили травмы.



Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии водитель Лады Гранта столкнулся с мотоциклистом.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии