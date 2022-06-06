В Башкирии неизвестный из травматического оружия ранил в живот женщину

15:11, 06 июн 2022

В Кумертау рядом с домом №15 по улице Окружной неизвестный выстрелил в женщину. Как сообщает издание «Башинформ» от собственного источника в медицинской сфере, прошлой ночью в городскую больницу привезли раненую в живот 29-летнюю пострадавшую.







«Она была в сознании. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. Ей диагностировали огнестрельное ранение в живот, – сообщил собеседник. – По предварительным данным, местная жительница ночью 6 июня услышала у одного из подъезда жилого дома выстрел. Она вызвала полицейских. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, обнаружили лежащую на газоне в крови женщину. Ее госпитализировали».





Как пояснили в пресс-службе МВД по РБ, сейчас полиция разыскивает стрелявшего.



«В больницу доставили женщину с ранением от травматического пистолета. Сотрудники полиции разыскивают стрелявшего человека и устанавливают все обстоятельства случившегося», - проинформировали в ведомстве.

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