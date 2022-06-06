В Башкирии завершили поиски пропавшей 35-летней женщины

17:09, 06 июн 2022

В Башкирии завершили поиски пропавшей 31 мая 35-летней Лилии Ахметшиной из Бижбулякского района. Об этом сообщили 6 июня волонтеры «Башрегионспаса». По предварительным данным, женщину нашли живой.







Ранее сообщалось о том, что Ахметшина в день исчезновения вышла из дома в неизвестном направлении. Впоследствии стало известно от окружения, что жительница Башкирии ведет асоциальный образ жизни. Кроме того, мужа пропавшей посадили за убийство, в последнее время Ахметшина жила с детьми.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии завершились поиски Дмитрия Юдичева 1995 года рождения. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик». К сожалению, Дмитрий Юдичев найден мертвым.

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Фото: ДПСО «Башрегионспас»