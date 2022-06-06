В Башкирии „девятка“ столкнулась с КАМАЗом

21:11, 06 июн 2022

ДТП произошло около пяти часов вечера на пересечении улиц Береговой и Смоленской в г. Мелеузе. На перекрестке столкнулись ВАЗ 2109 и КАМАЗ с прицепом.







«По предварительным данным, „девятка“ заканчивала маневр на моргающий зеленый свет, КАМАЗ не предоставил преимущество движения. В итоге произошло столкновение. Водителя 2003 года сильно зажало. Водителя и его пассажира доставили в больницу», — прокомментировали в пресс-службе ГИББД по РБ.



Как сообщают очевидцы ДТП, Скорая забрала водителя легковой в очень тяжелом состоянии и по их очевидцев, есть информация, что он скончался в больнице.



Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии водитель Лады Гранта столкнулся с мотоциклистом.

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Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ