В Башкирии „девятка“ столкнулась с КАМАЗом

ДТП произошло около пяти часов вечера на пересечении улиц Береговой и Смоленской в г. Мелеузе. На перекрестке столкнулись ВАЗ 2109 и КАМАЗ с прицепом.
«По предварительным данным, „девятка“ заканчивала маневр на моргающий зеленый свет, КАМАЗ не предоставил преимущество движения. В итоге произошло столкновение. Водителя 2003 года сильно зажало. Водителя и его пассажира доставили в больницу», — прокомментировали в пресс-службе ГИББД по РБ.
Как сообщают очевидцы ДТП, Скорая забрала водителя легковой в очень тяжелом состоянии и по их очевидцев, есть информация, что он скончался в больнице.