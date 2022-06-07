В Башкирии из пожара в 6-этажном доме спасли 14 человек

09:02, 07 июн 2022

В уфимском микрорайоне Затон на улице Ахметова произошел пожар в подъезде 6-этажного жилого дома накануне вечером, 6 июня.







Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, в результате пожара огнем было повреждено домашнее имущество (деревянный ларь) на лестничной площадке. Открытое горение ликвидировали через 10 минут после того как поступил вызов диспетчеру.



Спасатели из зоны воздействия опасных факторов пожара по лестничным маршам спасли 14 человек, из них 2 детей.



«Одной из возможных причин пожара рассматривается поджог, но все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить дознавателю МЧС России», — добавили в ведомстве.

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Фото: МЧС по РБ