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Жители Башкирии обнаружили в озере человеческие останки

Жители Башкирии обнаружили в озере человеческие останки

09:32, 07 июн 2022

В Чишминском районе 6 июня местные жители наткнулись на человеческие останки. Как сообщает издание «Башинформ», части скелетированного трупа были найдены в озере, недалеко от населенного пункта Санжаровка.

«По предварительным данным, тело пролежало в воде довольно долго, разложилось. Установить пол пока не представляется возможным. Сейчас спасатели занимаются поиском и извлечением останков в водоеме. После судмедэкспертизы станет известна причина гибели человека, а также будет установлена личность погибшего», — пояснил собеседник информагентства.


Ранее сообщалось о том, что в Уфе рядом с больницей № 21 охранник морга обнаружил лежащий на земле скелетированный труп мужчины. По предварительным данным, 14 октября прошлого года мужчина ушел из приемного покоя 21-й больницы и пропал

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Чишминский район происшествия
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