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В Башкирии сгорела автомобильная мастерская

В Башкирии сгорела автомобильная мастерская

09:39, 07 июн 2022

Накануне утром в Янауле на улице Маяковского произошел пожар. Прибывшие на место спасатели увидели, что горят здание автомастерской и находящийся в нем автомобиль. Огонь мог распространиться и на другие здания.

В тушении было задействовано 20 человек и 9 единиц техники. Спустя два часа после получения сообщения о возгорании открытый огонь был ликвидирован. В результате пожара был уничтожен автосервис и машина «Нива». Также пострадали еще один автосервис и торговое здание, в котором находится магазин. В МЧС РБ уточнили, что помещения автомастерской расположены под одной кровлей, а магазин вплотную прилегает к ним.

Отмечается, что в момент возникновения пожара на месте были 18 человек персонала. Благодаря установленной в торговом здании пожарной сигнализации они успели вовремя эвакуироваться. В результате ЧП никто не пострадал.


Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В настоящее время на месте работает дознаватель.

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Источник: www.proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Янаул происшествия пожар
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