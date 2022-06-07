В Башкирии пропала женщина, нуждающаяся в медпомощи

09:43, 07 июн 2022

В Калининском районе Уфы, СНТ Заоезрный, пропала 47-летняя Татьяна Приходько (Павлова). Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», женщина ушла с садового участка 6 июня и не вернулась.







Приметы: рост 159 см, среднее телосложение, черные волосы с проседью, зелено-голубые глаза. Была одета в белый свитер и черные джинсы. Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи: она могла потерять память.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Татьяны, просьба сообщить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии завершили поиски пропавшей 31 мая 35-летней Лилии Ахметшиной из Бижбулякского района. Об этом сообщили 6 июня волонтеры «Башрегионспаса».

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Фото: «Лиза Алерт»