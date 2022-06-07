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В Башкирии наказали водителя, который сбил подростка и доставил его в больницу

В Башкирии наказали водителя, который сбил подростка и доставил его в больницу

09:49, 07 июн 2022

Вчера, 6 июня, около десяти часов утра, 37-летний водитель, управляя автомашиной «Hyundai Solaris», следуя по улице Мингажева в сторону улицы Кирова, допустил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.  

В результате дорожной аварии мальчик с травмой ноги обратился в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен.

Водитель доставил ребенка в медицинское учреждение, при этом, в соответствии с требованиями правил дорожного движения, не вернулся на место дорожного происшествия и не сообщил о случившемся сотрудникам полиции. Мужчина был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является». 


По факту ДТП начато административное расследование.

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Источник: ГИБДД по Уфе
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа ДТП Уфа происшествия Уфа
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