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Крупная авария случилась на трассе Самара-Уфа-Челябинск в Башкирии

Крупная авария случилась на трассе Самара-Уфа-Челябинск в Башкирии

13:00, 07 июн 2022

Сегодня, 7 июня, в Иглинском районе Башкирии произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, среди которых было два большегруза. Авария случилась в девять часов утра на 1525 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Об этом сообщила региональная ГИБДД и Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

На автодороге столкнулись грузовые Mercedes-Benz Actros и Scania, а также Volkswagen Passat и «Лада Нива». В результате инцидента пострадали два человека: 23-летний водитель немецкой иномарки и 71-летний мужчина, управлявший отечественным авто. Из салонов машин их достали спасатели. Травмированные были переданы медикам скорой помощи. Водители большегрузов повреждений не получили.


На месте происшествия работали сотрудники полиции и другие экстренные службы.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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