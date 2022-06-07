"От удара вытекли глаза": подробности жуткой массовой аварии в Башкирии

14:06, 07 июн 2022

Водителя «Нивы», который пострадал в столкновении четырех машин на трассе М-5 в Башкирии, госпитализировали с переломом позвоночника. Об этом рассказал его внук, Евгений. Сейчас пожилой мужчина находится в 13-й больнице в Уфе. Сама авария произошла сегодня днем между Ауструмом и Урманом.







— У водителя глаза вытекли от удара, но живой, у второго водителя перелом позвоночника. Дед на «Ниве» мой там был, а я в пробке стоял в ту же сторону и не знал, пока не позвонили. У «Пассата» скорость застыла на 220, — сообщил Евгений.





Напомним, столкнулись Volkswagen Passat, Mercedes-Benz Actros, Skania и «Лада-Нива». В результате аварии 23-летний водитель Volkswagen и 71-летний мужчина, управлявший «Нивой», с различными травмами госпитализированы. Подробнее — тут.

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Фото: ГИБДД по Башкирии