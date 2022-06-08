Жительница Башкирии попала под колеса водителя из Татарстана

09:21, 08 июн 2022

В Уфимском районе накануне, 7 июня, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии. По предоставленным данным, 26-летний житель Татарстана сбил за рулем ВАЗ-2114 55-летнюю женщину из Чишминского района.







«Ехал в левой полосе, справа от меня ехала фура, шел дождь, полетели брызги на лобовое стекло. Когда фура проехала, из-за фуры вышли пешеходы, я их заметил, но не успел вовремя среагировать», – рассказал водитель.



Пострадавшая скончалась от полученных травм через некоторое время в больнице. В настоящий момент по факту случившегося начато разбирательство.



Ранее сообщалось еще одном ДТП в Уфе в результате которого наказали водителя, который сбил подростка и доставил его в больницу

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Фото: ГИБДД по Башкирии