Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Поисковики обратились к жителям Башкирии, из-за пропажи 47-летней женщины

Поисковики обратились к жителям Башкирии, из-за пропажи 47-летней женщины

09:57, 08 июн 2022

Волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям республики с просьбой помочь с видеозаписями с регистраторов из-за пропажи 47-летней Татьяны Приходько из Уфы.

Поисковики попросили всех, кто проезжал 6 и 7 июня в районе СНТ Заозерный, Елкибаево, Федоровка, Карпово, Жилино, Нагаевское шоссе от развязки с М5 до Уфы и М5 от развязки с Оренбургским трактом до заправки Башнефть, предоставить записи с видеорегистраторов. 

«Ее ищут родные, полиция, добровольцы «ЛизаАлерт» и других отрядов. Проделана большая работа по поиску, но, к сожалению, полученных свидетельств недостаточно для того, чтобы найти Татьяну», – попросили поисковики.


Ранее сообщалось о том, что Татьяна ушла с садового участка 6 июня и не вернулась. Отмечалось также, что у нее, возможно, была потеря памяти. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
Читайте также

В Башкирии пропала женщина, нуждающаяся в медпомощи
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала женщина, нуждающаяся в медпомощи
В Башкирии пропавшую женщину нашли мертвой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропавшую женщину нашли мертвой
В Башкирии пропал житель Туймазинского района Сардорбек Давлетов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Туймазинского района Сардорбек Давлетов
В Уфе завершены поиски 16-летней Нурии Христофоровой
Происшествия в Башкирии
В Уфе завершены поиски 16-летней Нурии Христофоровой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: