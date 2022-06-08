Поисковики обратились к жителям Башкирии, из-за пропажи 47-летней женщины

09:57, 08 июн 2022

Волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям республики с просьбой помочь с видеозаписями с регистраторов из-за пропажи 47-летней Татьяны Приходько из Уфы.







Поисковики попросили всех, кто проезжал 6 и 7 июня в районе СНТ Заозерный, Елкибаево, Федоровка, Карпово, Жилино, Нагаевское шоссе от развязки с М5 до Уфы и М5 от развязки с Оренбургским трактом до заправки Башнефть, предоставить записи с видеорегистраторов.



«Ее ищут родные, полиция, добровольцы «ЛизаАлерт» и других отрядов. Проделана большая работа по поиску, но, к сожалению, полученных свидетельств недостаточно для того, чтобы найти Татьяну», – попросили поисковики.





Ранее сообщалось о том, что Татьяна ушла с садового участка 6 июня и не вернулась. Отмечалось также, что у нее, возможно, была потеря памяти.

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Фото: Лиза Алерт