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В Башкирии ливни затопили улицы двух деревень

В Башкирии ливни затопили улицы двух деревень

15:58, 08 июн 2022

Во время ливня сегодня, 8 июня, в деревнях Аитово и Алексеевка Бижбулякского района по улицам прошли бурные потоки воды. Об этом сообщаем МЧС по Башкирии.

Отмечается, что в течение 10 минут вода ушла. Подтопленных жилых домов нет.

По данным Управления гражданской защиты Уфы, в столице республики из-за непрекращающихся дождей сегодня зафиксировано 6 случаев подтопления. Четыре из них выявлены в Ленинском районе, и по одному в Дёмском и Калининском районах.
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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Теги: Бижбулякский район
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