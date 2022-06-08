В Башкирии ливни затопили улицы двух деревень

15:58, 08 июн 2022

Во время ливня сегодня, 8 июня, в деревнях Аитово и Алексеевка Бижбулякского района по улицам прошли бурные потоки воды. Об этом сообщаем МЧС по Башкирии.



Отмечается, что в течение 10 минут вода ушла. Подтопленных жилых домов нет.



По данным Управления гражданской защиты Уфы, в столице республики из-за непрекращающихся дождей сегодня зафиксировано 6 случаев подтопления. Четыре из них выявлены в Ленинском районе, и по одному в Дёмском и Калининском районах.

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Фото: Управление гражданской защиты Уфы