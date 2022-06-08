В Башкирии ливни затопили улицы двух деревень

Во время ливня сегодня, 8 июня, в деревнях Аитово и Алексеевка Бижбулякского района по улицам прошли бурные потоки воды. Об этом сообщаем МЧС по Башкирии.
Отмечается, что в течение 10 минут вода ушла. Подтопленных жилых домов нет.
По данным Управления гражданской защиты Уфы, в столице республики из-за непрекращающихся дождей сегодня зафиксировано 6 случаев подтопления. Четыре из них выявлены в Ленинском районе, и по одному в Дёмском и Калининском районах. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram