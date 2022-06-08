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"Просто вышел прогуляться": в Башкирии пропал 60-летний Нияз Салихов

"Просто вышел прогуляться": в Башкирии пропал 60-летний Нияз Салихов

16:06, 08 июн 2022

Родные и близкие 60-летнего Нияза Салихова из села Чекмагуш не могут найти себе места от беспокойства. 26 мая мужчина вышел из дома, и с тех пор его никто больше не видел.

- Телефон он оставил дома, просто вышел прогуляться и пропал. Мы уже подключили полицию и волонтеров, прочесали все окрестности, но пока нет никаких зацепок. Однако мы не теряем надежды увидеть его живым, поэтому просим всех присмотреться к фотографии: может кто видел его в соседних районах, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» родственница Нияза Салихова.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 165-170 см, худощавый, лицо овальное, волосы короткие, темные, с проседью, глаза темные, губы тонкие.


Был одет: в черную прямую куртку до пояса с капюшоном, синие спортивные брюки, черные галоши.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба срочно позвонить в полицию или по номеру 8(917)454-44-25, 8(999)313-83-78.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Чекмагуш происшествия поиск
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