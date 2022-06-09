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В Башкирии водитель "Daewoo Nexia" сбил водителя скутера

В Башкирии водитель "Daewoo Nexia" сбил водителя скутера

09:38, 09 июн 2022

В девятом часу утра произошло ДТП в Стерлитамаке на пересечении улиц Социалистическая и Суворова 50-летний житель Гафурийского района за рулём "Daewoo Nexia", предположительно, при повороте налево не уступил встречному скутеру "Vento" и столкнулся с ним.

В результате аварии 17-летний водитель двухколёсного транспорта с травмами госпитализирован. Известно, что молодой человек водительских прав не имел. По данному факту проводится проверка. 

Проезд перекрестков, как регулируемых, так и нерегулируемых, требует от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1700 нарушений ПДД, задержано 22 нетрезвых водителя. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке ДТП в Стерлитамаке
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