В Башкирии водитель "Daewoo Nexia" сбил водителя скутера

09:38, 09 июн 2022

В девятом часу утра произошло ДТП в Стерлитамаке на пересечении улиц Социалистическая и Суворова 50-летний житель Гафурийского района за рулём "Daewoo Nexia", предположительно, при повороте налево не уступил встречному скутеру "Vento" и столкнулся с ним.







В результате аварии 17-летний водитель двухколёсного транспорта с травмами госпитализирован. Известно, что молодой человек водительских прав не имел. По данному факту проводится проверка.



Проезд перекрестков, как регулируемых, так и нерегулируемых, требует от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1700 нарушений ПДД, задержано 22 нетрезвых водителя.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии