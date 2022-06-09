В Башкирии приняли роды у беженки из Луганской республики

09:43, 09 июн 2022

В Республиканском перинатальном центре приняли роды у прибывшей из ЛНР женщины. Малыш родился здоровым и сильным – весом 3,1 кг и ростом 52 см. Новорожденному младенцу дали имя Кирилл. Об этом сообщили в региональном Минтруде.



Анна Чеснокова вместе с семьей приехала в Башкирию этой весной из города Рубежное. Кирилл – второй ребенок в семье, есть еще старшая дочь.



Выписка мамы и малыша состоялась накануне, 8 мая. Семья пока что будет жить в пункте временного размещения на базе профилактория «Связист».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Минтруда Башкирии