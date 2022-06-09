В столице Башкирии в торговом центре иностранец заколол охранника

11:15, 09 июн 2022

Происшествие в Уфе произошло в торговом центре «Тан» в Чесноковке. Здесь произошла драка, переросшая в поножовщину. Оказалось, что в конфликте участвовали работники кафе — 30-летний повар из ближнего зарубежья и 57-летний охранник. Как рассказали в полиции, 5 июня повар пришел на рабочее место пьяным, у него завязалась ссора с охранником.







Тогда молодой человек решил проучить своего старшего коллегу. Он поднялся на второй этаж и купил в магазине нож. Затем спустился в зал, где после смены сидел 57-летний уфимец, и решил по-своему с ним разобраться. Оппоненты так и не смогли прийти к мирному решению проблемы. Тогда повар пустил в ход приобретенный несколькими минутами ранее нож и нанес неприятелю несколько ударов. Очевидцы вызвали полицию, и все разъехались кто куда: повар — в отделение, охранник — в больницу.





Теперь на молодого иностранца завели уголовное дело за покушение на убийство.

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Фото: следком Башкирии