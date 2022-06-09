В Башкирии судебные приставы потушили пожар в доме многодетной матери
14:02, 09 июн 2022
В Татышлинском районе младший судебный пристав Ильгиз Шакиров и водитель служебной машины Рафаиль Галлямов потушили пожар в доме многодетной матери.
Все произошло накануне утром, судебные приставы, возвращаясь в отдел после выезда и увидели столб дыма по улице Гагарина. Огонь охватил крыльцо дома. Сотрудники сразу выбежали из машины, испугавшись, что внутри могут быть дети.
Ильгиз Шакиров нашел во дворе топор и вскрыл им обшивку стены, а после садовым шлангом начал тушить огонь. В это время Рафаиль Галлямов отключил в доме электричество и газ. Позже на помощь пришли соседи.
Мать троих детей Раушания Касимова поблагодарила сотрудников за то, что они спасли ее дом.
— Сотрудники службы не считают свой поступок героическим, на их месте каждый мужчина поступил бы так же, — сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.