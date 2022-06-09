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В Башкирии судебные приставы потушили пожар в доме многодетной матери

В Башкирии судебные приставы потушили пожар в доме многодетной матери

14:02, 09 июн 2022

В Татышлинском районе младший судебный пристав Ильгиз Шакиров и водитель служебной машины Рафаиль Галлямов потушили пожар в доме многодетной матери.

Все произошло накануне утром, судебные приставы, возвращаясь в отдел после выезда и увидели столб дыма по улице Гагарина. Огонь охватил крыльцо дома. Сотрудники сразу выбежали из машины, испугавшись, что внутри могут быть дети.

Ильгиз Шакиров нашел во дворе топор и вскрыл им обшивку стены, а после садовым шлангом начал тушить огонь. В это время Рафаиль Галлямов отключил в доме электричество и газ. Позже на помощь пришли соседи.


Мать троих детей Раушания Касимова поблагодарила сотрудников за то, что они спасли ее дом.

— Сотрудники службы не считают свой поступок героическим, на их месте каждый мужчина поступил бы так же, — сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба УФССП по РБ
Теги: Татышлинский район происшествия пожар
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