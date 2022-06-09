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В Башкирии после пожара в деревянном доме найдено тело 56-летней женщины

В Башкирии после пожара в деревянном доме найдено тело 56-летней женщины

23:25, 09 июн 2022

В четверг вечером в д. Большесухоязово Мишкинского района Башкирии загорелся дом  по ул. Крупской.

На место были направлены силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда и другие экстренные службы.

В результате пожара огнем значительно поврежден не жилой бревенчатый дом размером 8х9 метров.

К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено тело женщины, 1966 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

Причина пожара устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Татышлинском районе младший судебный пристав Ильгиз Шакиров и водитель служебной машины Рафаиль Галлямов потушили пожар в доме многодетной матери.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мишкинский район происшествия пожар
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