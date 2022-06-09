В Башкирии после пожара в деревянном доме найдено тело 56-летней женщины
23:25, 09 июн 2022
В четверг вечером в д. Большесухоязово Мишкинского района Башкирии загорелся дом по ул. Крупской.
На место были направлены силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда и другие экстренные службы.
В результате пожара огнем значительно поврежден не жилой бревенчатый дом размером 8х9 метров.
К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено тело женщины, 1966 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
Причина пожара устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Татышлинском районе младший судебный пристав Ильгиз Шакиров и водитель служебной машины Рафаиль Галлямов потушили пожар в доме многодетной матери.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
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