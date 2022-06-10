В Башкирии молодой парень, спешивший на сдачу отчета по практике, попал в страшную аварию

09:09, 10 июн 2022

Стали известны подробности жуткой аварии Иглинском районе Башкирии, произошедшей 7 июня.







Напомним, там около 9 часов утра на 1525 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись сразу 4 автомобиля – легковушки Volkswagen Passat и «Лада Нива» и большегрузы Mercedes-Benz Actros и Scania. В результате аварии серьезно пострадали водители «легковушек» - их вытащили из искореженных салонов автомобилей спасатели и передали медикам. 63-летний мужчина, который находился за рулем «Нивы», получил перелом шейного позвонка: сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. А вот 23-летнему водителю немецкой иномарки повезло гораздо меньше – его в тяжелом состоянии увезли в Уфу. Сейчас он находится в реанимации.



- Говорят, уснул за рулем, поэтому на встречку выехал. Удар, конечно, очень сильный был: у водителя даже глаза вытекли. А еще говорят, что стрелка спидометра на 220 остановилась, - рассказывают очевидцы жуткой аварии в соцсетях.





Позже выяснилось, что пострадавшим водителем иномарки оказался 23-летний житель Мечетлинского района Самат М. Близкие молодого мужчины в соцсетях рассказали, что год назад у Самата и его супруги Зухры родилась дочь. В тот роковой день молодой парень ехал в Уфу, в университет, чтобы сдать отчет по практике.



- Самат учится в БГАУ и в этот день ехал в Уфу сдавать отчет по учебе и общественной практике. Сейчас он в Уфе в больнице, состояние очень тяжелое, в коме, каждый день ему делают операции. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Его жена Зухра в декрете с годовалой дочерью, еще и ухаживает за пожилой больной мамой, - рассказал Марат К., попросив всех неравнодушных жителей Башкирии либо помолиться за здоровье молодого отца или помочь финансово, ведь на лечение и восстановление мужчины понадобится внушительная сумма.









Сейчас в причинах и обстоятельствах массовой аварии разбираются дорожные полицейские. Им предстоит выяснить, кто виновник ДТП, и почему так все произошло. «КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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Фото: соцсети