Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии вышедшая из берегов река подтопила два придомовых участка

В Башкирии вышедшая из берегов река подтопила два придомовых участка

09:46, 10 июн 2022

Сегодня, 10 июня, рано утром в Архангельском районе из-за подъема уровня воды в реке Аскын подтопило два придомовых участка.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, подтопление произошло по улице Блюхера. В домах проживают 5 человек, из них 1 ребенок.

В ведомстве добавили, что от эвакуации жители отказались. Также спасатели утверждают, что угроза затопления жилых домов отсутствует. Погибших и пострадавших нет. По состоянию на 08:30 уровень воды во дворах составляет 8 сантиметров, спасатели наблюдают динамику снижения уровня воды.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии обильные осадки могут спровоцировать резкий подъем уровня воды в реках.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Архангельский район происшествия
Читайте также

Паводок в Башкирии: вода в реках Уфы продолжает прибывать
Общество в Башкирии
Паводок в Башкирии: вода в реках Уфы продолжает прибывать
В Стерлитамакском районе подтопило одну из улиц деревни Мурдашево
Общество в Башкирии
В Стерлитамакском районе подтопило одну из улиц деревни Мурдашево
Уровень реки Белой в Уфе за сутки поднялся на 35 сантиметров
Происшествия в Башкирии
Уровень реки Белой в Уфе за сутки поднялся на 35 сантиметров
Паводок 2017: уровень одной из рек Башкирии начал снижаться
Общество в Башкирии
Паводок 2017: уровень одной из рек Башкирии начал снижаться


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: