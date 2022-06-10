В Башкирии вышедшая из берегов река подтопила два придомовых участка

09:46, 10 июн 2022

Сегодня, 10 июня, рано утром в Архангельском районе из-за подъема уровня воды в реке Аскын подтопило два придомовых участка.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, подтопление произошло по улице Блюхера. В домах проживают 5 человек, из них 1 ребенок.







В ведомстве добавили, что от эвакуации жители отказались. Также спасатели утверждают, что угроза затопления жилых домов отсутствует. Погибших и пострадавших нет. По состоянию на 08:30 уровень воды во дворах составляет 8 сантиметров, спасатели наблюдают динамику снижения уровня воды.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии обильные осадки могут спровоцировать резкий подъем уровня воды в реках.

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Фото: МЧС по РБ