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В Башкирии водитель при обгоне сбил в кювет попутный автомобиль и скрылся с места аварии

В Башкирии водитель при обгоне сбил в кювет попутный автомобиль и скрылся с места аварии

10:41, 10 июн 2022

Днём в Хайбуллинском районе на 70 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара произошла авария.

Неустановленный водитель за рулём "Лады Веста", предположительно, при обгоне совершил касательное столкновение с обгоняемой "Ладой Гранта". После чего "Гранта" съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии пассажиры опрокинутого автомобиля, женщины 55 и 72 лет, получили телесные повреждения. Водитель "Весты" скрылся с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль с механическими повреждениями обнаружен в п.Степной. Сейчас ведутся поиски его водителя. Устанавливаются всё обстоятельства произошедшего. 


В основном водители пытаются скрыться с места ДТП в надежде на то, что их впоследствии не найдут. Однако учитывая огромное количество видеорегистраторов и камер наружного наблюдения, существует большая вероятность быть найденным и получить наказание за скрытие с места аварии. Такое нарушение регламентируется ст.12.27 КоАП РФ. Напоминаю, оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. Если ДТП с пострадавшими, при которых нанесен тяжкий вред здоровью или погибли люди и водитель покинул место происшествия, то может наступить и уголовная ответственность. 

 За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1600 нарушений ПДД, задержано 25 нетрезвых водителей. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Хайбуллинский район происшествия аварии
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