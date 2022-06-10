В Башкирии водитель при обгоне сбил в кювет попутный автомобиль и скрылся с места аварии

10:41, 10 июн 2022

Днём в Хайбуллинском районе на 70 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара произошла авария.



Неустановленный водитель за рулём "Лады Веста", предположительно, при обгоне совершил касательное столкновение с обгоняемой "Ладой Гранта". После чего "Гранта" съехала в кювет и опрокинулась.







В результате аварии пассажиры опрокинутого автомобиля, женщины 55 и 72 лет, получили телесные повреждения. Водитель "Весты" скрылся с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль с механическими повреждениями обнаружен в п.Степной. Сейчас ведутся поиски его водителя. Устанавливаются всё обстоятельства произошедшего.





В основном водители пытаются скрыться с места ДТП в надежде на то, что их впоследствии не найдут. Однако учитывая огромное количество видеорегистраторов и камер наружного наблюдения, существует большая вероятность быть найденным и получить наказание за скрытие с места аварии. Такое нарушение регламентируется ст.12.27 КоАП РФ. Напоминаю, оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. Если ДТП с пострадавшими, при которых нанесен тяжкий вред здоровью или погибли люди и водитель покинул место происшествия, то может наступить и уголовная ответственность.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1600 нарушений ПДД, задержано 25 нетрезвых водителей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии