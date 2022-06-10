В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
11:17, 10 июн 2022
Сегодня, 10 июня, утром загорелся бревенчатый дом размером 4х5 метров, по улице Кольцевой в деревне Ялгыз-Нарат Татышлинского района.
На место ЧП прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины.
Сейчас устанавливаются причина пожара и обстоятельства произошедшего, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. Работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии после пожара в деревянном доме найдено тело 56-летней женщины.
Источник:
gtrk.tv
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