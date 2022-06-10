В Башкирии попав под колеса Камаза погиб пожилой мужчина

11:29, 10 июн 2022

Сегодня, 10 июня, в столице зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим.



Авария в Уфе произошла в десятом часу утра на ул. М. Губайдуллина. По предварительным данным, 48-летний водитель уборочной автомашины КамАЗ, при очистке улицы, допустил наезд на пожилого мужчину, который, предположительно, находится на краю проезжей части.







В результате дорожной аварии пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, его личность устанавливается.



На месте происхождения работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель при обгоне сбил в кювет попутный автомобиль и скрылся с места аварии.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии