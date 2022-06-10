Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии попав под колеса Камаза погиб пожилой мужчина

В Башкирии попав под колеса Камаза погиб пожилой мужчина

11:29, 10 июн 2022

Сегодня, 10 июня, в столице зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим.

Авария в Уфе произошла в десятом часу утра на ул. М. Губайдуллина. По предварительным данным, 48-летний водитель уборочной автомашины КамАЗ, при очистке улицы, допустил наезд на пожилого мужчину, который, предположительно, находится на краю проезжей части. 

В результате дорожной аварии пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, его личность устанавливается.

На месте происхождения работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель при обгоне сбил в кювет попутный автомобиль и скрылся с места аварии.

Читайте также:

В Башкирии водитель "Daewoo Nexia" сбил водителя скутера
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

В Башкирии водитель "Газели" насмерть сбил женщину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Газели" насмерть сбил женщину
В Уфе водитель "Лады Приора" насмерть сбил мужчину
Происшествия в Башкирии
В Уфе водитель "Лады Приора" насмерть сбил мужчину
В Башкирии водитель насмерть сбил 60-летнего мужчину и скрылся
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель насмерть сбил 60-летнего мужчину и скрылся
Авария в Чишминском районе: в кювет опрокинулись сын и отец
Происшествия в Башкирии
Авария в Чишминском районе: в кювет опрокинулись сын и отец


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: