В Башкирии произошел пожар на автомойке, погиб мужчина
09:29, 11 июн 2022
Рано утром 11 июня в ГУ МЧС по Башкирии поступил сигнал о том, что горит металлическая будка площадью 4 квадратных метра, на территории автомойки по улице Гвардейской в Шакше.
Спасатели прибыли на место происшествия спустя 8 минут и обнаружили что огонь уже потушен. В помещении будки сотрудники МЧС нашли тело мужчины с ожогами ног. Фельдшер скорой медицинской помощи констатировала его смерть, сообщили в пресс-службе ведомства.
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.