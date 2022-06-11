В Башкирии произошел пожар на автомойке, погиб мужчина

09:29, 11 июн 2022

Рано утром 11 июня в ГУ МЧС по Башкирии поступил сигнал о том, что горит металлическая будка площадью 4 квадратных метра, на территории автомойки по улице Гвардейской в Шакше.







Спасатели прибыли на место происшествия спустя 8 минут и обнаружили что огонь уже потушен. В помещении будки сотрудники МЧС нашли тело мужчины с ожогами ног. Фельдшер скорой медицинской помощи констатировала его смерть, сообщили в пресс-службе ведомства.



Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии после пожара в деревянном доме найдено тело 56-летней женщины.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ