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В Башкирии произошел пожар на автомойке, погиб мужчина

В Башкирии произошел пожар на автомойке, погиб мужчина

09:29, 11 июн 2022

Рано утром 11 июня в ГУ МЧС  по Башкирии поступил сигнал о том, что горит металлическая будка площадью 4 квадратных метра, на территории автомойки по улице Гвардейской в Шакше.

Спасатели прибыли на место происшествия спустя 8 минут и обнаружили что огонь уже потушен. В помещении будки сотрудники МЧС нашли тело мужчины с ожогами ног. Фельдшер скорой медицинской помощи констатировала его смерть, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии после пожара в деревянном доме найдено тело 56-летней женщины.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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