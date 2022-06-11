В Башкирии в болоте найден автомобиль и труп мужчины

11:36, 11 июн 2022

Накануне вечером в болоте в Балтачевском районе были обнаружены автомобиль и тело мужчины. О жуткой находке сообщили в ГИБДД Башкирии.







Hyundai Solaris нашли на 46 километре дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда, рядом с проездом в кустарной роще. У иномарки имеются механические повреждения. Кроме того, рядом с автомобилем было тело мужчины. По одной из версий погибший – 67-летний житель Татарстана. Предполагается, что мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в деревья.



Правоохранители проводят проверку. Назначен ряд экспертиз.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии, попав под колеса Камаза, погиб пожилой мужчина.

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