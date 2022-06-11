Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в болоте найден автомобиль и труп мужчины

В Башкирии в болоте найден автомобиль и труп мужчины

11:36, 11 июн 2022

Накануне вечером в болоте в Балтачевском районе были обнаружены автомобиль и тело мужчины. О жуткой находке сообщили в ГИБДД Башкирии.

Hyundai Solaris нашли на 46 километре дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда, рядом с проездом в кустарной роще. У иномарки имеются механические повреждения. Кроме того, рядом с автомобилем было тело мужчины. По одной из версий погибший – 67-летний житель Татарстана. Предполагается, что мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в деревья.

Правоохранители проводят проверку. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии, попав под колеса Камаза, погиб пожилой мужчина.

Читайте также:

В Башкирии водитель при обгоне сбил в кювет попутный автомобиль и скрылся с места аварии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Балтачевский район происшествия
Читайте также

Уфимец совершил дерзкое убийство чтобы завладеть автомобилем
Происшествия в Башкирии
Уфимец совершил дерзкое убийство чтобы завладеть автомобилем
В Дюртюлинском районе в реке Белой обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе в реке Белой обнаружили тело мужчины
В Бураевском районе в ДТП погиб пожилой водитель
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе в ДТП погиб пожилой водитель
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: