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Житель Башкирии получил серьезные ожоги в пожаре в частном доме

Житель Башкирии получил серьезные ожоги в пожаре в частном доме

11:41, 11 июн 2022

В Зианчуринском районе произошел пожар в жилом бревенчатом доме – в результате ЧП 64-летний мужчина получил серьезные ожоги.

Пожар произошел сегодня, 11 июня, ночью на улице Мурзабулатово в селе Абзаново. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

По прибытию пожарные установили, что произошло тление матраса. Пожар был потушен. Пострадавшего с диагнозом термический ожог пламенем I, II степени спины, ягодиц госпитализировали в больницу в селе Исянгулово, состояние врачи оценивают, как средней тяжести.

Установлено, что возможной причиной пожара, могло быть неосторожное обращение с огнем при курении.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Зианчуринский район происшествия аварии
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