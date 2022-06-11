Житель Башкирии получил серьезные ожоги в пожаре в частном доме

11:41, 11 июн 2022

В Зианчуринском районе произошел пожар в жилом бревенчатом доме – в результате ЧП 64-летний мужчина получил серьезные ожоги.



Пожар произошел сегодня, 11 июня, ночью на улице Мурзабулатово в селе Абзаново. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.







По прибытию пожарные установили, что произошло тление матраса. Пожар был потушен. Пострадавшего с диагнозом термический ожог пламенем I, II степени спины, ягодиц госпитализировали в больницу в селе Исянгулово, состояние врачи оценивают, как средней тяжести.



Установлено, что возможной причиной пожара, могло быть неосторожное обращение с огнем при курении.

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Фото: МЧС по РБ