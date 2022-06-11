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В Башкирии один из пострадавших в ДТП на М-5 вышел из комы и находится в тяжелом состоянии

В Башкирии один из пострадавших в ДТП на М-5 вышел из комы и находится в тяжелом состоянии

12:13, 11 июн 2022

Водитель Volkswagen Passat, попавший в ДТП в Иглинском районе на трассе М-5, находится в тяжелом состоянии. Как рассказала его супруга Зухра, после аварии мужчина впал в кому.

Напомним, 7 июня на 1525-м км автодороги Самара — Уфа — Челябинск столкнулись Volkswagen, Mercedes-Benz Actros, Skania и «Лада-Нива». За рулем первой машины оказался 23-летний Самат. Сейчас он находится в больнице в Уфе. Накануне он вышел из комы.

— Будут операции, как минимум три еще предстоит, но мы еще не знаем какие. Самат только вчера вышел из комы, — рассказала его жена.

По ее словам, у Самата сильно пострадали мозг и вся правая сторона лицевой части. Кроме того, вытек правый глаз и сломана левая рука, которую тоже предстоит оперировать.

— Его вчера оперировали, операция была на глаз, вычистили это место. На мозг сделали операцию, все вычистили, все осколки, сломана левая рука. На руку еще предстоит операция, руку еще не трогали, только загипсовали, — сообщила Зухра.


Она отметила, что в тот день Самат ехал на учебу в Уфу. Сам он живет и работает в Мечетлинском районе. У него есть маленький ребенок.

— С понедельника по четверг на учебе, в выходные домой приезжал. В этот день он выехал в 4 утра, — добавила супруга пострадавшего водителя.

Также в этой аварии пострадал 71-летний мужчина. Его госпитализировали с переломом позвоночника.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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