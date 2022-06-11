В Башкирии в перевернувшемся автомобиле погибли двое мужчин

12:40, 11 июн 2022

Сегодня утром в Ишимбайском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. Авария произошла около 10:00 часов на 8 км автодороге Уразбаево-Иткулово.



По предварительным данным, 32-летний местный житель за рулём "Volkswagen Touareg" совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате аварии водитель и его 24-летний пассажир скончались до приезда скорой медицинской помощи. Ещё один 32-летний пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы. Известно, что погибшие не были пристегнуты ремнём безопасности вследствии чего их выбросило из автомобиля. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



Подробности ДТП уточняются.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ