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В Башкирии в перевернувшемся автомобиле погибли двое мужчин

В Башкирии в перевернувшемся автомобиле погибли двое мужчин

12:40, 11 июн 2022

Сегодня утром в Ишимбайском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. Авария произошла около 10:00 часов на 8 км автодороге Уразбаево-Иткулово.

По предварительным данным, 32-летний местный житель за рулём "Volkswagen Touareg" совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель и его 24-летний пассажир скончались до приезда скорой медицинской помощи. Ещё один 32-летний пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы. Известно, что погибшие не были пристегнуты ремнём безопасности вследствии чего их выбросило из автомобиля. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Подробности ДТП уточняются. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия аварии
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