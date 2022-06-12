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В Башкирии произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса

В Башкирии произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса

10:38, 12 июн 2022

В Белорецком районе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта. 

Авария произошла в третьем часу дня на 195 км автодороге Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, столкнулись попутные "Peugeot Boxer", "Toyota Land Cruiser" и "Mazda CX-5". Известно, что автобус двигался по маршруту Уфа-Белорецк-Магнитогорск в салоне находились восемь пассажиров, четверых осмотрели врачи и отпустили домой. Транспортные средства получили механические повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в перевернувшемся автомобиле погибли двое мужчин.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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