В Башкирии произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса
10:38, 12 июн 2022
В Белорецком районе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта.
Авария произошла в третьем часу дня на 195 км автодороге Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, столкнулись попутные "Peugeot Boxer", "Toyota Land Cruiser" и "Mazda CX-5". Известно, что автобус двигался по маршруту Уфа-Белорецк-Магнитогорск в салоне находились восемь пассажиров, четверых осмотрели врачи и отпустили домой. Транспортные средства получили механические повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в перевернувшемся автомобиле погибли двое мужчин.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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