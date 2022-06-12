В Башкирии столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и Шевроле Нива

13:21, 12 июн 2022

Сегодня в 12:33 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в Бирском районе, а/д Бирск - Янаул, на 22 км произошло ДТП с участием легкового автомобиля Шевроле Нива и рейсового автобуса "Уфа - Янаул".







В автобусе находилось 28 пассажиров, в том числе 2 ребёнка, 1 водитель, в легковом 2 взрослых. В результате ДТП погибших нет, пострадало 3 человека: из автобуса пострадала 1 женщина, из легкового автомобиля 2 человека (мужчина и женщина).



На месте сотрудники МЧС России оказали помощь пострадавшим. Пострадавшие доставляются в ЦРБ Бирского района. Остальные пассажиры будут доставлены на автовокзал г. Бирск на резервном автобусе ГУП "Башавтотранс".

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Источник: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ