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В Башкирии перевернулся квадроцикл, водитель получил травмы

В Башкирии перевернулся квадроцикл, водитель получил травмы

21:14, 12 июн 2022

11 июня на хребте Мазара в результате переворота квадроцикла водитель получил травмы. Об инциденте сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС.

Спасатели связались по телефону с другом пострадавшего и установили координаты его местонахождения. Совместно с экипажем скорой помощи добрались до места происшествия и провели эвакуацию пострадавшего.

Ранее сообщалось о том, что сегодня в 12:33 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в Бирском районе, а/д Бирск - Янаул, на 22 км произошло ДТП с участием легкового автомобиля Шевроле Нива и рейсового автобуса "Уфа - Янаул".

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия ДТП
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