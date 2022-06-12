В Башкирии перевернулся квадроцикл, водитель получил травмы
21:14, 12 июн 2022
11 июня на хребте Мазара в результате переворота квадроцикла водитель получил травмы. Об инциденте сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС.
Спасатели связались по телефону с другом пострадавшего и установили координаты его местонахождения. Совместно с экипажем скорой помощи добрались до места происшествия и провели эвакуацию пострадавшего.
Ранее сообщалось о том, что сегодня в 12:33 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в Бирском районе, а/д Бирск - Янаул, на 22 км произошло ДТП с участием легкового автомобиля Шевроле Нива и рейсового автобуса "Уфа - Янаул".
Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
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