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В Башкирии женщина без прав наехала на электоопору

В Башкирии женщина без прав наехала на электоопору

12:09, 13 июн 2022

Вчера, 12 июня, в Белорецком районе Башкирии "Лада" пятой модели съехала с дороги и врезалась в столб. В региональной ГИБДД рассказали, что ДТП произошло в селе Тирлянский.

За рулем легковушки находилась 29-летняя девушка. В ходе проверки выяснилось, что у нее нет водительского удостоверения.

Водителя доставили в больницу с различными травмами. Сейчас устанавливаются все детали инцидента.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии перевернулся квадроцикл, водитель получил травмы.

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Источник: bash.news
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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