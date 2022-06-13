В Башкирии женщина без прав наехала на электоопору

12:09, 13 июн 2022

Вчера, 12 июня, в Белорецком районе Башкирии "Лада" пятой модели съехала с дороги и врезалась в столб. В региональной ГИБДД рассказали, что ДТП произошло в селе Тирлянский.



За рулем легковушки находилась 29-летняя девушка. В ходе проверки выяснилось, что у нее нет водительского удостоверения.



Водителя доставили в больницу с различными травмами. Сейчас устанавливаются все детали инцидента.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии перевернулся квадроцикл, водитель получил травмы.



Читайте также: В Башкирии столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и Шевроле Нива

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ