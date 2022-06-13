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В подъезде жилого дома в Башкирии пьяный мужчина устроил стрельбу из ружья

В подъезде жилого дома в Башкирии пьяный мужчина устроил стрельбу из ружья

21:17, 13 июн 2022

Инцидент произошел сегодня ранним утром, 13 июня, в подъезде многоквартирного дома по улице Коммунарова в Орджоникидзевском районе Уфы.

В Уфе 60-летний пьяный мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в дверь соседей. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел сегодня ранним утром, 13 июня, в подъезде многоквартирного дома по улице Коммунарова в Орджоникидзевском районе Уфы.

“Мужчина распивал спиртные напитки с приятелем и его женой в квартире соседей. Уснув, он упал с кровати и, будучи в нетрезвом состоянии, посчитал, что его кто-то ударил. Он побежал домой за оружием. В своей квартире, находящейся в этом же доме, мужчина взял официально зарегистрированное ружье. Вернувшись на лестничную площадку, он произвел несколько выстрелов в направлении двери «обидчиков»”, — рассказали в ведомстве.


В результате ЧП никто не пострадал. Стрелок добровольно сдал приехавшим оперативникам оружие и боеприпасы, после чего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка, подробности происшествия уточняются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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