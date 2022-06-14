В Башкирии пропал 32-летний Александр Русаков

09:13, 14 июн 2022

В Благовещенском районе Башкирии пропал 32-летний Александр Русаков, сообщили волонтеры «Башрегионспаса». Пропавший вышел из дома, по предоставленным данным, 11 июня, а после домой так и не вернулся.



Приметы: рост – 177 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза.



Был одет: черная олимпийка с зелеными полосками, красная футболка, черные кроссовки, черные штаны с белыми полосками.



Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 112 или 8937 31 02 112.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Башрегионспас