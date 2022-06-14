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В Башкирии пропал 32-летний Александр Русаков

В Башкирии пропал 32-летний Александр Русаков

09:13, 14 июн 2022

В Благовещенском районе Башкирии пропал 32-летний Александр Русаков, сообщили волонтеры «Башрегионспаса». Пропавший вышел из дома, по предоставленным данным, 11 июня, а после домой так и не вернулся. 

Приметы: рост – 177 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза.

Был одет: черная олимпийка с зелеными полосками, красная футболка, черные кроссовки, черные штаны с белыми полосками.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 112 или 8937 31 02 112.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Башрегионспас
Теги: Благовещенский район происшествия поиск
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