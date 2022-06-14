Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии объявили в розыск водителя, который задавил пожилого пенсионера и скрылся

В Башкирии объявили в розыск водителя, который задавил пожилого пенсионера и скрылся

10:23, 14 июн 2022

Смертельный наезд произошел сегодня, 14 июня, около полуночи в Кармаскалинском районе республики.

В Башкирии ищут водителя, который в Кармаскалинском районе республики задавил 70-летнего мужчину и скрылся. Авария произошла сегодня, 14 июня, около полуночи на 17-ом километре автодороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма.

Руководитель УГИБДД МВД по РБ Владимир Севастьянов в своих соцсетях попросил владеющих какой-либо информацияей по факту ДТП сообщить в полицию или в дежурную часть Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефону 8(347) 235-84-02.

"За информацию, которая поможет установить личность водителя, оставившего место ДТП, гарантирую благодарность", — написал Севастьянов.

Читайте также:

В Башкирии женщина без прав наехала на электроопору
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Теги: Кармаскалинский район происшествия ДТП
Читайте также

ДТП в Кармаскалинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия в Башкирии
ДТП в Кармаскалинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода
В Башкирии водитель насмерть сбил 60-летнего мужчину и скрылся
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель насмерть сбил 60-летнего мужчину и скрылся
Авария в Кармаскалинском районе: водитель «Киа Спектра» опрокинул автомобиль в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария в Кармаскалинском районе: водитель «Киа Спектра» опрокинул автомобиль в кювет
Авария в Кармаскалинском районе: «Шевроле Круз» столкнулся с грузовиком «Шанкси», погиб пассажир
Происшествия в Башкирии
Авария в Кармаскалинском районе: «Шевроле Круз» столкнулся с грузовиком «Шанкси», погиб пассажир


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: