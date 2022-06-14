В Башкирии объявили в розыск водителя, который задавил пожилого пенсионера и скрылся

В Башкирии ищут водителя, который в Кармаскалинском районе республики задавил 70-летнего мужчину и скрылся. Авария произошла сегодня, 14 июня, около полуночи на 17-ом километре автодороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма.
Руководитель УГИБДД МВД по РБ Владимир Севастьянов в своих соцсетях попросил владеющих какой-либо информацияей по факту ДТП сообщить в полицию или в дежурную часть Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефону 8(347) 235-84-02.
"За информацию, которая поможет установить личность водителя, оставившего место ДТП, гарантирую благодарность", — написал Севастьянов.