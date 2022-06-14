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В Башкирии в озере обнаружили тело мужчины в одежде

В Башкирии в озере обнаружили тело мужчины в одежде

14:15, 14 июн 2022

В озере Теплом в Уфе накануне, 13 июня, днем нашли тело мужчины. Утонувший, по предоставленным данным, был в одежде. 

По информации спасателей Управления гражданской защиты в Уфе, информация о случившемся поступила к ним от очевидцев. Тело извлекли сотрудники ведомства и передали полиции.

Личность погибшего предварительно установлена. На момент смерти ему было 29 лет. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на минувших выходных в водоемах утонули двое мужчин. Первый инцидент произошел в Уфимском районе: там в реке Дема жители СНТ «Монтажник» обнаружили тело мужчины и вызвали полицию. Второй инцидент произошел неподалеку от деревни Хорошаево в Караидельском районе.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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