В Башкирии в озере обнаружили тело мужчины в одежде

14:15, 14 июн 2022

В озере Теплом в Уфе накануне, 13 июня, днем нашли тело мужчины. Утонувший, по предоставленным данным, был в одежде.



По информации спасателей Управления гражданской защиты в Уфе, информация о случившемся поступила к ним от очевидцев. Тело извлекли сотрудники ведомства и передали полиции.







Личность погибшего предварительно установлена. На момент смерти ему было 29 лет.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на минувших выходных в водоемах утонули двое мужчин. Первый инцидент произошел в Уфимском районе: там в реке Дема жители СНТ «Монтажник» обнаружили тело мужчины и вызвали полицию. Второй инцидент произошел неподалеку от деревни Хорошаево в Караидельском районе.

Читайте также: В Башкирии едва не утонули пьяный мужчина и подросток

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram