В Башкирии в перевернувшемся автомобиле пострадали 4 ребенка и водитель
16:52, 14 июн 2022
Сегодня в третьем часу дня в Кугарчинском районе на 95 км автодороги Старосубхангулово-Мраково зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
По предварительной информации, автомобиль "Renault Duster" сьехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель и четверо детей в возрасте 16 и 17 лет получили телесные повреждения.
Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.
Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии "Лада" пятой модели съехала с дороги и врезалась в столб. В региональной ГИБДД рассказали, что ДТП произошло в селе Тирлянский.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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