В Башкирии в перевернувшемся автомобиле пострадали 4 ребенка и водитель

16:52, 14 июн 2022

Сегодня в третьем часу дня в Кугарчинском районе на 95 км автодороги Старосубхангулово-Мраково зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.







По предварительной информации, автомобиль "Renault Duster" сьехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель и четверо детей в возрасте 16 и 17 лет получили телесные повреждения.



Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии "Лада" пятой модели съехала с дороги и врезалась в столб. В региональной ГИБДД рассказали, что ДТП произошло в селе Тирлянский.

Читайте также: В Башкирии столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и Шевроле Нива

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ