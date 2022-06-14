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В Башкирии в перевернувшемся автомобиле пострадали 4 ребенка и водитель

В Башкирии в перевернувшемся автомобиле пострадали 4 ребенка и водитель

16:52, 14 июн 2022

Сегодня в третьем часу дня в Кугарчинском районе на 95 км автодороги Старосубхангулово-Мраково зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

По предварительной информации, автомобиль "Renault Duster" сьехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель и четверо детей в возрасте 16 и 17 лет получили телесные повреждения.

Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии "Лада" пятой модели съехала с дороги и врезалась в столб. В региональной ГИБДД рассказали, что ДТП произошло в селе Тирлянский.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия аварии
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