В Башкирии из-за нарушения техники безопасности произошел пожар на заводе
16:58, 14 июн 2022
Прокуратура Стерлитамака проводит проверку из-за пожара в АО «Стерлитамакский нефтехимический завод». Об этом сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, сегодня днем во время технологических работ в одном из цехов произошел выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку. В пожаре пострадали четыре работника завода, один из них скончался. Как отметили в прокуратуре, причиной произошедшего стало нарушение правил техники безопасности при ведении работ.
— Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место выехал руководитель прокуратуры города Стерлитамак. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — рассказали в прокуратуре.
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