В Башкирии ребенок уронил на себя чайник с кипятком

23:21, 14 июн 2022

По информации Госкомитета РБ по ЧС, 14 июня в систему-112 поступило сообщение о том, что в доме на улице Шота Руставели ребенок уронил на себя чайник с кипятком.



Малыш получил ожоги и был доставлен в городскую клиническую больницу № 18.







Как объяснили в ведомстве, чаще всего термические ожоги дети получают дома, когда выливают на себя горячую воду из чайника, получают ожоги у плиты или задевают раскаленный утюг, а также у костра.



Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе днем 13 июня в экстренные службы позвонила женщина и сообщила о том, что на ее ребенка напала собака. Девочку с серьезными травмами увезли в больницу.

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