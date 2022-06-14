В Башкирии ребенок уронил на себя чайник с кипятком
23:21, 14 июн 2022
По информации Госкомитета РБ по ЧС, 14 июня в систему-112 поступило сообщение о том, что в доме на улице Шота Руставели ребенок уронил на себя чайник с кипятком.
Малыш получил ожоги и был доставлен в городскую клиническую больницу № 18.
Как объяснили в ведомстве, чаще всего термические ожоги дети получают дома, когда выливают на себя горячую воду из чайника, получают ожоги у плиты или задевают раскаленный утюг, а также у костра.
Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе днем 13 июня в экстренные службы позвонила женщина и сообщила о том, что на ее ребенка напала собака. Девочку с серьезными травмами увезли в больницу.
Источник:
i-gazeta.com
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