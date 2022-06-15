Житель Башкирии избил битой любовника своей девушки (видео)

17:02, 15 июн 2022

В отдел МВД России по Учалинскому району поступило сообщение о том, что 29-летний местный житель избил своего 33-летнего знакомого. Выяснилось, что конфликт произошел на почве ревности.





По предварительным данным, 29-летний подозреваемый ожидал любовницу у ларька, в котором она работала. Однако, выйдя из магазина, девушка направилась не к своему возлюбленному, а к машине, в которой ее ожидал 33-летний местный житель. Такой поворот событий подозреваемого не устроил, и он поспешил обсудить все с любимой, а та, в свою очередь, не желала с ним разговаривать. Тогда в конфликт вступил ее новый знакомый, что сильно разозлило мужчину. Он отошел к машине, взял деревянную биту и, вернувшись, нанес разлучнику несколько ударов по голове и скрылся.





В это время девушка обратилась за помощью к мимо проезжающим молодым людям, они помогли вызвать скорую помощь пострадавшему. Вскоре после происшествия нападавший был задержан инспекторами ДПС ОГИБДД и доставлен в отдел полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью».

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Фото: скрин видео