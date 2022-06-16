В Башкирии потерялись двое грибников

10:17, 16 июн 2022

В Благовещенском районе Башкирии прошли поиски грибников. Об этом 16 июня сообщили в Госкомитете по ЧС.



По предоставленным данным, сообщение о пропаже поступило из Языково Благовещенского района. Очевидцы рассказали, что мужчина и женщина ушли в лес за грибами и исчезли.



В результате пропавшие вышли на дорогу самостоятельно, где их встретили сотрудники Госкомитета и проводили до автомобиля.



Ранее сообщалось о том, что около водопада Гадельша Баймакского района Башкирии пропали двое туристов – 22-летний парень и 21-летняя девушка.

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