В Башкирии водитель Лады наехал на электросамокатчика

10:39, 16 июн 2022

ДТП в Уфе произошло вчера, 15 июня, в пятом часу вечера.



24 летний водитель за рулем «Лада Приора», напротив дома №51 по улице Первомайская, следуя по местному проезду в сторону улицы Первомайская, допустил наезд на 20 летнего уфимца, который на электросамокате пересекал проезжую часть по велодорожке.







В результате дорожной аварии пострадавший обратился в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен.



По факту ДТП начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии, попав под колеса Камаза, погиб пожилой мужчина. В результате дорожной аварии пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, его личность устанавливается.

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Источник: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе