В Башкирии на женщину рухнула крыша беседки

12:24, 16 июн 2022

В Башкирии городе Октябрьском на женщину обрушилась крыша беседки.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, инцидент произошел сегодня, 16 июня, утром во время проведения работ собственником на кровле летней беседки на территории частного дома по улице Марата.







Прибывшие на место спасатели деблокировали и оказали необходимую помощь 56-летней женщине. Пострадавшая была доставлена в городскую больницу.



В ведомстве добавили, что предварительно обрушение произошло, когда женщина находилась на крыше беседки, сломалась балка поддерживающая крышу.



Ранее сообщалось о том, что в селе Павловка Нуримановского района три девочки наткнулись на логово змей. Испугавшись, они позвонили в экстренные службы.

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Фото: МЧС по РБ