В Башкирии пропал 31-летний Эдуард Ширшов

В Уфе пропал без вести 31-летний житель города Эдуард Ширшов. Поисковый отряд «Лиза Алерт» РБ сообщает, что последний раз мужчину видели вечером вторника, 14 июня.
Пропавший был одет в темно-синюю футболку, зеленые камуфляжные брюки и белые кроссовки.
Спасатели просят всех, кому известно о местонахождении Эдуарда Ширшова, связаться с операторами горячей линии 8 (800) 700-54-52 или позвонить на единый номер 112. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram