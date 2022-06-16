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В Башкирии пропал 31-летний Эдуард Ширшов

В Башкирии пропал 31-летний Эдуард Ширшов

19:41, 16 июн 2022

В Уфе пропал без вести 31-летний житель города Эдуард Ширшов. Поисковый отряд «Лиза Алерт» РБ сообщает, что последний раз мужчину видели вечером вторника, 14 июня.

Пропавший был одет в темно-синюю футболку, зеленые камуфляжные брюки и белые кроссовки.

Спасатели просят всех, кому известно о местонахождении Эдуарда Ширшова, связаться с операторами горячей линии 8 (800) 700-54-52 или позвонить на единый номер 112.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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