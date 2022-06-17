Погода в Башкирии 17 июня 2022 года: грозы и порывы ветра

07:30, 17 июн 2022

В пятницу, 17 июня, погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. В республике объявили штормовое предупреждение.



Метеорологи сообщают, что в пятницу в Башкирии ожидаются грозы и резкий ветер с порывами до 16 метров в секунду. Жителей региона настоятельно просят соблюдать правила безопасности при ухудшении погоды: закрыть окна, не выходить из дома. не отпускать детей на улицу, не ходить под деревьями.







Температура воздуха ночью будет падать до 7 градусов. Днем ожидается теплая погода и температура до 28 градусов. При этом возможен туман и ухудшение видимости на дорогах.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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