Погода в Башкирии 17 июня 2022 года: грозы и порывы ветра
07:30, 17 июн 2022
В пятницу, 17 июня, погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. В республике объявили штормовое предупреждение.
Метеорологи сообщают, что в пятницу в Башкирии ожидаются грозы и резкий ветер с порывами до 16 метров в секунду. Жителей региона настоятельно просят соблюдать правила безопасности при ухудшении погоды: закрыть окна, не выходить из дома. не отпускать детей на улицу, не ходить под деревьями.
Температура воздуха ночью будет падать до 7 градусов. Днем ожидается теплая погода и температура до 28 градусов. При этом возможен туман и ухудшение видимости на дорогах.